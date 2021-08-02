Глава МИД Украины Кулеба заявил о пребывании России «в орбите Пекина» уже долгое время

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2 августа 2021, 16:57 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, фото: John Macdougall/Global Look Press

Российская Федерация уже на протяжении долгого времени “находится в орбите Пекина”. Соответствующее заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что российское руководство, судя по всему, само отлично “осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем”. Свои мысли Кулеба изложил на страницах издания США Foreign Affairs. По его мнению, Вашингтону и его союзникам в Европе следует отказаться от идеи сотрудничества с российскими властями, которое будто бы может мешать сближению Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что украинское руководство дождется подходящего момента для “возвращения” Крымского полуострова. Об этом заявлял Кулеба, пригрозивший Российской Федерации “камнями с неба”. Он подчеркнул, что рано или поздно Крым “вернется” в состав Украины.

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