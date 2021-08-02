Глава МИД Украины Кулеба заявил о пребывании России «в орбите Пекина» уже долгое время

Российская Федерация уже на протяжении долгого времени “находится в орбите Пекина”. Соответствующее заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что российское руководство, судя по всему, само отлично “осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем”. Свои мысли Кулеба изложил на страницах издания США Foreign Affairs. По его мнению, Вашингтону и его союзникам в Европе следует отказаться от идеи сотрудничества с российскими властями, которое будто бы может мешать сближению Москвы и Пекина.
Ранее сообщалось, что украинское руководство дождется подходящего момента для “возвращения” Крымского полуострова. Об этом заявлял Кулеба, пригрозивший Российской Федерации “камнями с неба”. Он подчеркнул, что рано или поздно Крым “вернется” в состав Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.