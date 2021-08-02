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Глава МИД Украины Кулеба выразил уверенность в «возвращении» Крыма и пригрозил России «камнями с неба»

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Глава МИД Украины Кулеба выразил уверенность в «возвращении» Крыма и пригрозил России «камнями с неба»
Дмитрий Кулеба, фото: John Macdougall/Global Look Press

Украинское руководство дождется подходящего момента для “возвращения” Крымского полуострова. Соответствующее заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, пригрозив Российской Федерации “камнями с неба”.

Он подчеркнул, что рано или поздно Крым “вернется” в состав Украины. В интервью Евгению Киселеву Кулеба вспомнил, что во время Первой мировой войны произошел распад Российской империи.

По словам дипломата, ранее он трудился в Страсбурге, который расположен в Эльзасе. Вокруг этой территории веками наблюдался спор между Пруссией и Францией. Кулеба отметил, что в ходе франко-прусской войны Париж потерял эти земли, однако прошли десятилетия, и страна “вернула регион под свой контроль”. Он сказал, что украинским властям нужно придерживаться аналогичной политики.

“Как писали во время аннексии, “главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба” - пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени, - добавил глава МИД Украины.

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