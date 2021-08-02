Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Утром в понедельник, 2 августа, стало известно, что президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил на пост премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Ранее Никол Пашинян исполнял обязанности главы правительства Армении.
Отметим, что в соответствии с текстом конституции республики президент после начала срока полномочий Национального собрания незамедлительно назначает на должность премьера кандидата, которого представило парламентское большинство. В Основном законе страны также уточняется, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Нацсобрания начинается с момента открытия первой сессии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.