Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

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2 августа 2021, 12:05 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Утром в понедельник, 2 августа, стало известно, что президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил на пост премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Ранее Никол Пашинян исполнял обязанности главы правительства Армении.

Отметим, что в соответствии с текстом конституции республики президент после начала срока полномочий Национального собрания незамедлительно назначает на должность премьера кандидата, которого представило парламентское большинство. В Основном законе страны также уточняется, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Нацсобрания начинается с момента открытия первой сессии.

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