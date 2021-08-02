Трамп заявил, что скоро будут предоставлены «новые доказательства нарушений» на президентских выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут предоставлены "новые доказательства нарушений", которые якобы произошли на президентских выборах 2020 года.
По словам Дональда Трампа, имеются "значительные и безоговорочные доказательства" того, что президентские выборы в Штатах "были подорваны" из-за мошенничества и нарушений на столь высоком уровне, которого страна никогда не видела раньше.
Экс-лидер США также заявил, что средства массовой информации якобы помогают "радикальным левым демократам" скрывать "реальные факты" и не позволяют гражданам увидеть и прочитать, "что произошло на самом деле".
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