Трамп заявил, что скоро будут предоставлены «новые доказательства нарушений» на президентских выборах

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2 августа 2021, 07:08 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут предоставлены "новые доказательства нарушений", которые якобы произошли на президентских выборах 2020 года.

По словам Дональда Трампа, имеются "значительные и безоговорочные доказательства" того, что президентские выборы в Штатах "были подорваны" из-за мошенничества и нарушений на столь высоком уровне, которого страна никогда не видела раньше.

Экс-лидер США также заявил, что средства массовой информации якобы помогают "радикальным левым демократам" скрывать "реальные факты" и не позволяют гражданам увидеть и прочитать, "что произошло на самом деле".

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