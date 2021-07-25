Трамп заявил, что при Байдене США «извиняются перед всем миром»

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25 июля 2021, 08:36 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что при действующем лидере страны Джо Байдене Вашингтон "извиняется перед всем миром", хотя не обязан этого делать.

Дональд Трамп во время выступления в Аризоне заметил, что власти сейчас извиняются за Америку, точно так же, как это делал бывший президент страны Барак Обама извинялся.

Экс-глава Соединенных Штатов также выразил мнение, что Джо Байден исповедует философию, которая заключается в том, что Америка отодвигается на последнее место. По мнению, Дональда Трампа, это насмешка над США. Более того, бывший президент заявил, что демократам следует извиниться за то, что они сделали со страной.

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