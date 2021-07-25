Трамп заявил, что «остановил» строительство «Северного потока – 2», а Байден одобрил проект

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25 июля 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Экс-глава США Дональд Трамп в рамках выступления в Аризоне заявил, что он "остановил" строительство газопровода "Северный поток — 2", а действующий президент страны Джо Байден его одобрил.

Трамп указал на то, что Байден одобрил самый большой трубопровод в мире, идущий из РФ в Германию. Бывший американский президент добавил, что ладит с российским лидером Владимиром Путиным, однако никто "не был жестче" с Россией, чем он.

Кроме того, по словам Дональда Трампа, он, находясь на посту президента США, говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что с "Северным потоком – 2" будет "покончено".

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