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1 августа 2021, 16:52 Источник: «ПолитРоссия»

Посольство США в Москве, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Введенный Москвой запрет на трудоустройство иностранных граждан в дипломатические миссии Соединенных Штатов, расположенные на территории Российской Федерации, «равносилен предъявлению ультиматума». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Согласно решению российского руководства, с августа 2021 года в американских посольствах и консульствах, действующих в РФ, могут работать только сотрудники, являющиеся обладателями паспортов США. В публикации портала Baijiahao, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия», отмечается, что данный шаг «равносилен предъявлению ультиматума». Как пишет сайт, Москва продемонстрировала, что разведке Штатов не стоит даже и думать о привлечении на свою сторону российских граждан.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в другом материале Baijiahao был высказан прогноз, согласно которому американские власти «попытаются нанести удар по России» после завершения дедолларизации страны.

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