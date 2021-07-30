Лукашенко заявил, что НАТО наращивает инфраструктуру у границ Белоруссии

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30 июля 2021, 12:18 Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 30 июля, заявил, что наступательная военная инфраструктура НАТО в настоящий момент методично наращивается вдоль границ республики.

Александр Лукашенко отметил, что данная ситуация связана с тем, что Белоруссия попала "в эпицентр цивилизационного противостояния" между Западом и Востоком, будучи связующим звеном между двумя этими сторонами.

Белорусский лидер уточнил, что не сгущает краски, а констатирует факт – наступательная военная инфраструктура Североатлантического альянса сейчас активно наращивается вдоль границ республики.

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