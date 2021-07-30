Сенатор Пушков в шутку пожалел, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену из-за «СП-2»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июля 2021, 08:00 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал грядущую встречу американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что непубличная часть беседы Джо Байдена и Владимира Зеленского после соглашения США и Германии по вопросу газопровода "Северный поток – 2" будет проходить на "повышенных тонах".

Алексей Пушков выразил сожаление в связи с тем, что миру не удастся увидеть, как президент Украины "устроит выволочку" американскому коллеге и заставит Джо Байдена "каяться" за его позицию по трубопроводу. Сенатор саркастически заметил, что перед лицом "грозного" Зеленского у главы США есть лишь один путь – перенести визит еще раз, пока украинский лидер не успокоится. "Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!" – с иронией отметил Пушков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости