Как НАТО собирается побеждать Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июля 2021, 17:26

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На Западе стал популярен жанр описания возможной будущей войны или конфликта с Россией. Американская корпорация «РЭНД» на днях представила доклад «Противоборство с Россией с военной точки зрения. Последствия обычных и ядерных конфликтов».



Ранее авторы РЭНД уже не раз касались заявленной темы. Они выдавали прогнозы о бесперспективности противостояния НАТО с Россией, которое приведёт только к быстрому и сокрушительному разгрому Запада. В новом докладе продвигается мысль о том, что, несмотря на тяжесть ситуации, нужные меры уже приняты. Они дали свой эффект, и Россия уже не победит. Причём ни в обычном конфликте в Европе, ни в конфликте с применением тактического ядерного оружия (ТЯО).



Можно предположить, что резкая смена позиции стала возможной благодаря политическому заказу администрации Байдена. Сам президент США вместо жёсткого разговора с Путиным с ним о чём-то договаривается. Вместо лозунга «Америка вернулась» пока что выходит «Америка сваливает» – из Афганистана и Ирака. А уж с «Северным потоком – 2» получилось и совсем нехорошо.



О том, как Вашингтон пытается победить Москву хотя бы на бумаге, читайте на нашем сайте: «Американская корпорация «РЭНД» представила доклад на тему возможной войны НАТО с Россией»





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