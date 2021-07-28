Шойгу заявил, что США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами

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28 июля 2021, 14:55

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках беседы с журналистами в среду, 28 июля, заявил, что Соединенные Штаты Америки сейчас ведут "назойливые" переговоры с соседними с Афганистаном странами.

Сергей Шойгу, подчеркнул, что переговоры по поводу создания баз для вывода техники и афганских беженцев, а также организации неких логистических центров, являются попыткой США закрепиться в Центрально-Азиатском регионе после "проигрыша" в Афганистане.

Глава Минобороны РФ в беседе с RT обратил внимание на то, что нельзя назвать "хорошее место с хорошими последствиями", куда пришли американцы и остались надолго. В качестве примера министр привел ситуации в Сирии и Ливии. "Когда вмешиваются нерегиональные игроки, мы получаем то, что получаем", – заключил Шойгу.

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