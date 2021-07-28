Шойгу заявил о провале миссии НАТО и США в Афганистане

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28 июля 2021, 11:39 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Миссия Вашингтона и Североатлантического альянса на афганской территории провалилась. Соответствующее заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он отметил, что в настоящее время в Афганистане наблюдается быстрая деградация ситуации, местные власти уже практически ее не контролируют. По словам Шойгу, договоренности между радикальным движением “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) и Соединенными Штатами не выполняются.

Российский министр обороны подчеркнул, что боевики “Талибана” взяли под контроль значительные территории Афганистана. Он выразил беспокойство усилением позиций международных террористических организаций в этой стране. “Вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась”, - сказал Шойгу.

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