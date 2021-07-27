Сенатор Цеков ожидает от переговоров российской делегации с США достижения компромиссных решений

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27 июля 2021, 18:00

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков во вторник, 27 июля, рассказал об ожиданиях от переговоров российской делегации с США по вопросам стратегической стабильности.

Сенатор заметил, что есть ожидания того, что и американская сторона настроена на разрешение напряженности, которая существует в отношениях с Россией, а также в международных отношениях. Сергей Цеков в беседе с RT выразил надежду на то, что на переговорах будут достигнуты компромиссные решения, которые устроят обе стороны, в частности, в вопросах вооружения, разоружения, борьбы с терроризмом, кибербезопасности, климата.

По мнению сенатора, не следует ожидать от переговорного процесса серьезных решений. Цеков, однако, полагает, что сам по себе разговор — это уже хорошо.

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