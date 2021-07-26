Нургалиев,- Вашингтон пытается перерезать связи РФ с другими странами СНГ

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26 июля 2021, 19:33

Фото: Соцсети

США натуральным образом прессуют бывшие советские республики, оставшиеся в составе СНГ, чтобы те разорвали отношения с Москвой. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев сделал заявление в ходе своего интервью для «Российской газеты»: «США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед… Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт».

Кроме того, Нугалиев подчеркнул, что в первую очередь Москва сделает упор в своей внешней политике на укрепление связей «между русским, белорусским и украинским народами». Кстати, положение об этом прописано в новой Стратегии безопасности РФ.

Стоит отметить, что работать придётся не только в западном, но и в южном направлении. Средняя Азия является важнейшим стратегическим регионом, от взаимодействия с которым зависит (не больше, не меньше) государственная безопасность России.

Значение данного региона для Москвы недооценивать опасно, особенно, если учесть актуальное положение дел в Афганистане, стремление Турции взять под своё крыло среднеазиатские республики, а также попытки США укорениться в этом подбрюшье РФ.

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