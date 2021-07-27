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Депутат турецкого парламента Йылмаз отверг идею сделки с РФ по Крыму и Кипру

, 15:35

Депутат турецкого парламента Йылмаз отверг идею сделки с РФ по Крыму и Кипру
флаг Турции, pixabay.com

Дипломат, глава Партии обновления и депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявил, что "сделка" между Россией и Турцией по обмену признания Крыма в составе РФ и Турецкой республики Северного Кипра нереалистична.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в беседе с журналистами заявил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма в том случае, если Россия признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что российские регионы никогда не будут предметом сделок.

Озтюрк Йылмаз заявил, что не поддерживает рассуждения о взаимном признании Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра, поскольку вышеуказанные территориальные единицы не тождественны по статусу. Дипломат обратил внимание на то, что полуостров был присоединен РФ в качестве части своей территории, а Северный Кипр является независимым государством, признания которого хотят турецкие власти.

Йылмаз, однако, уточнил, что нереалистичность подобной сделки не означает, что Анкара никогда не признает Крым в составе России.

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