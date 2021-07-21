Зеленский планирует обсудить с Байденом Крым, Донбасс и вопросы энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что ожидает плодотворной встречи с главой США Джо Байденом 30 августа. Стороны планируют обсудить Крым, Донбасс, а также вопросы энергетики и реформ.
Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США с нетерпением ожидают визита лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа текущего года.
Украинский президент подчеркнул вечером 21 июля, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Джо Байденом. По словам Владимира Зеленского, они с американским коллегой продолжат обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов.
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