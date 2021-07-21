В Белом доме заявили, что Зеленский посетит США 30 августа

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21 июля 2021, 20:18 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В среду, 21 июля, в Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 30 августа. В рамках визита политик встретится с американским лидером Джо Байденом.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки заявила, что Джо Байден с нетерпением ждет 30 августа, чтобы приветствовать Владимира Зеленского в Белом доме.

Подчеркивается, что визит украинского президента в США подтвердит непоколебимую поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне "продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму", а также тесное сотрудничество стран в сфере энергетической безопасности.

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