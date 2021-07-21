В Госдепе опровергли информацию о требовании к Киеву прекратить критику «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2021, 16:48 Источник: ТАСС

флаг США, imagebroker/Christian Reister

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Дерек Шолле в среду, 21 июля, не подтвердил информацию о том, что Вашингтон якобы призвал Киев прекратить критику проекта "Северный поток – 2".

Дерек Шолле подчеркнул, что не подтверждает вышеуказанные данные и добавил, что Украина является демократической страной, у которой есть собственный голос. По словам советника Госдепа, США стремятся к близкому и конструктивному партнерству с "украинскими друзьями".

Шолле также подтвердил, что Вашингтон обсуждал с немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины, однако уточнил, что пока не может предоставить дополнительную информацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости