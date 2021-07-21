В Госдепе опровергли информацию о требовании к Киеву прекратить критику «Северного потока – 2»

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Дерек Шолле в среду, 21 июля, не подтвердил информацию о том, что Вашингтон якобы призвал Киев прекратить критику проекта "Северный поток – 2".
Дерек Шолле подчеркнул, что не подтверждает вышеуказанные данные и добавил, что Украина является демократической страной, у которой есть собственный голос. По словам советника Госдепа, США стремятся к близкому и конструктивному партнерству с "украинскими друзьями".
Шолле также подтвердил, что Вашингтон обсуждал с немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины, однако уточнил, что пока не может предоставить дополнительную информацию.
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