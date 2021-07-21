США попросили Украину не лезть в вопрос по «Северному потоку – 2»

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21 июля 2021, 11:12 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, администрация нового президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена призвала Украину не критиковать сделку «Северный поток - 2».

Американские чиновники предупредили Украину, что публичная критика соглашения между Германией и США может привести к ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном.

Один из высокопоставленных собеседников издания из администрации президента Америки, на которое опирается РИА Новости, высказался, что ситуация более сложная, однако отказался выдавать подробности переговоров между политиками.

«Северный поток - 2» - это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Против данного проекта активно выступает Украина, для которой строительство газопровода предрекает утрату транзитных платежей.





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