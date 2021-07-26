Япония выразила РФ протест из-за готовящихся на Кунашире стрельб

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии выразило протест РФ в связи с планируемым проведением стрельб на острове Кунашир российскими вооруженными силами.
Като отметил, что в Токио всегда внимательно следят за действиями российских военных в районе северных территорий (так власти Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) и проводят сбор информации. Отмечается, что японская сторона 22 июля по дипломатическим каналам заявила протест в связи с усилением военного присутствия РФ на четырех островах.
Отметим, что ранее издание "Санкэй" обнародовало информацию о том, что правительство России уведомило руководство Японии о военных маневрах на острове Кунашир, которые пройдут 27 июля по конец августа.
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