Замглавы МИД России на встрече с послом Японии выразил протест в связи с недружественными шагами Токио

Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках встречи с послом Японии Тоёхисой Кодзуки в понедельник заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к Москве.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что сообщили, что Кодзуки пригласили в МИД РФ 26 июля.
В рамках встречи с японским послом заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил Токио решительный протест в связи с предпринятыми ранее недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к РФ.
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