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Замглавы МИД России на встрече с послом Японии выразил протест в связи с недружественными шагами Токио

, 13:35 Источник: ТАСС

Замглавы МИД России на встрече с послом Японии выразил протест в связи с недружественными шагами Токио
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках встречи с послом Японии Тоёхисой Кодзуки в понедельник заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к Москве.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что сообщили, что Кодзуки пригласили в МИД РФ 26 июля.

В рамках встречи с японским послом заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил Токио решительный протест в связи с предпринятыми ранее недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к РФ.

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