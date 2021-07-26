Власти Японии выразят протест России в связи с визитом Мишустина на Итуруп

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26 июля 2021, 07:15 Источник: ТАСС

флаг Японии, pixabay.com

Правительство Японии выразит протест РФ в связи с визитом российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом в понедельник заявил генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като.

По словам Кацунобу Като, визит премьер-министра Российской Федерации на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по южным Курильским островам, вследствие чего заслуживает глубочайшего сожаления. Генеральный секретарь японского кабинета министров добавил, что в ближайшее время правительству РФ будет выражен протест.

Утверждается также, что после того, как властям Японии стало известно о готовящемся визите Михаила Мишустина на Итуруп, России по различным дипломатическим каналам неоднократно направлялись представления, в которых содержался призыв отказаться от поездки.

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