В МИД России заявили, что обстановка в Черном море искусственно нагнетается

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25 июля 2021, 13:01 Источник: РИА "Новости"

МИД России, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили утром в воскресенье, 25 июля, что в настоящий момент обстановка в акватории Черного моря искусственно нагнетается внерегиональными игроками.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва намерена внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё о проливах на фоне сложившейся ситуации в Черном море.

В МИД заметили, что особая роль в данном вопросе принадлежит Турции, наделенной правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов.

Напомним, конвенция Монтрё, которая была принята в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех государств свободу прохода через проливы, причем не только в мирное, но и в военное время. Режим прохода военных кораблей, однако, различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, у которых нет выхода к Черному морю, имеют право находиться в его акватории не более 21 суток, более того для них действуют ограничения по классу и по тоннажу.

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