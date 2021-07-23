Политолог Мезюхо заявил, что МОК сделал Крым «украинским» на карте, чтобы не провоцировать скандал

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2021, 14:56

Ялта, pixabay.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал информацию о том, что на сайте Олимпиады в Токио Крым сначала обозначили как территорию РФ, а позже сделали "украинским", убрав обозначение границы.

Иван Мезюхо выразил мнение, что изначально никакой ошибки допущено не было – полуостров был абсолютно справедливо обозначен как часть России. Впоследствии Международный олимпийский комитет пошел на поводу у Киева, чтобы не провоцировать скандал.

Политолог в беседе с RT обратил внимание на то, что власти Украины всегда весьма "болезненно" реагируют на карты с изображением Крыма. По словам Мезюхо, у него складывается впечатление, что в украинском МИД есть особый департамент или отдел, который занимается исключительно мониторингом информационного пространства на предмет карт с обозначением полуострова.

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