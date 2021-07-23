Лавров объяснил агрессивность Запада осознанием того, что мир движется к полицентричному устройству

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23 июля 2021, 13:21 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил днем в пятницу, 23 июля, что агрессивность Запада на международной арене проистекает из осознания того, что мир движется к полицентричному устройству.

По словам Сергея Лаврова, сейчас происходит осознание того, что к концу подходит более чем 500-летнее доминирование исторического Запада. Дипломат обратил внимание на то, что недавно был зафиксирован резкий скачок в развитии Китая, Индии и ряда других стран. Кроме того, в Африке возникли государства, у которых есть интересы по повышению своего представительства на международной арене.

Лавров убежден, что процесс движется в исторически правильном направлении, поскольку чем больше игроков на арене и чем больше равновесия в мировой системе, тем ближе реализация изначального замысла отцов-основателей ООН, который заключается в том, что все вопросы должны решаться мирным путем, коллегиально и без демонстрации неуважения к суверенитету государств.

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