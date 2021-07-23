Аналитик Юшков заявил, что Киев по-своему пытается интерпретировать договоренности Германии и США по «СП-2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил требования Киева к Западу из-за «Северного потока – 2».
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что именно Киев хочет получить после завершения строительства "Северного потока – 2".
Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что украинские власти по-своему пытаются интерпретировать достигнутые между Германией и США договоренности. Аналитик обратил внимание на то, что в пакете соглашения между Германией и США нет гарантий по поводу территориальной целостности Украины – Киев лишь хочет их получить.
Эксперт также заметил, что у РФ нет принципиальной позиции, которая заключалась бы в отказе транзита газа через украинскую территорию.
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