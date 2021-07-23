На Украине рассказали о требованиях к Западу из-за «Северного потока – 2»

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о требованиях к Западу в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".
Ольга Стефанишина подчеркнула, что в первую очередь Украина хочет получить пакет энергетических решений, который станет гарантией сохранения транзита газа через территорию страны и продолжения контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта. Она заметила, что Киев намерен получить не договоренности, а гарантии относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.
По словам вице-премьера, Киев также ожидает выполнения обязательств со стороны Евросоюза по интеграции рынков газа и электроэнергии в полном соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.
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