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Пушков заявил, что Киев проиграл борьбу против «Северного потока – 2»

, 07:49 Источник: Twitter

Пушков заявил, что Киев проиграл борьбу против «Северного потока – 2»
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством газопровода "Северный поток — 2".

Украинский министр ранее заметил, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2" не остановит Киев в борьбе против трубопровода. Дмитрий Кулеба также заявил, что вышеуказанный договор – это "не конец истории", поскольку у Украины остались "еще два тайма и серия пенальти".

Алексей Пушков подчеркнул, что глава МИД Украины, очевидно, не понял, что борьбу против газопровода его страна уже проиграла. Теперь, по словам сенатора, Киев может только "клянчить" компенсацию у сильных игроков, так как настаивать на своем для украинских властей – все равно, что бить пенальти в собственные ворота.

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