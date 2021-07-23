Сенатор Круз заявил, что следующий президент США «подвесит дамоклов меч» над «Северным потоком – 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что глава США Джо Байден и его администрация "капитулировали" перед РФ по вопросу "Северного потока — 2", но следующий президент "подвесит над ним дамоклов меч".
Тед Круз выразил уверенность в том, что следующий президент США вернет санкции в отношении газопровода, вследствие чего европейские компании, полагающие, что им "сойдет с рук" содействие проекту, столкнутся "с дамокловым мечом".
Сенатор сравнил позицию действующей американской администрации по "Северному потоку – 2" с решением президента Джимми Картера, который был "слишком слаб" и передал контроль над Панамским каналом.
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