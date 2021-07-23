Аргументы Недели Экономика 13+

Сенатор Круз заявил, что следующий президент США «подвесит дамоклов меч» над «Северным потоком – 2»

, 07:21 Источник: Politico

Сенатор Круз заявил, что следующий президент США «подвесит дамоклов меч» над «Северным потоком – 2»
Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что глава США Джо Байден и его администрация "капитулировали" перед РФ по вопросу "Северного потока — 2", но следующий президент "подвесит над ним дамоклов меч".

Тед Круз выразил уверенность в том, что следующий президент США вернет санкции в отношении газопровода, вследствие чего европейские компании, полагающие, что им "сойдет с рук" содействие проекту, столкнутся "с дамокловым мечом".

Сенатор сравнил позицию действующей американской администрации по "Северному потоку – 2" с решением президента Джимми Картера, который был "слишком слаб" и передал контроль над Панамским каналом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Комитет Совфеда предложил бесплатно обеспечивать лекарствами граждан с хроническими болезнями сердца

Комитет Совфеда предложил бесплатно обеспечивать лекарствами граждан с хроническими болезнями сердца

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил внести в перечень бесплатного лекарственного обеспечения граждан с болезнями сердца. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью