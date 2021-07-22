Standard: скорая достройка «Северного потока - 2» говорит о «торжестве разума»

Скорая достройка “Северного потока - 2” указывает на “торжество разума”. Соответствующий материал появился на страницах австрийской газеты Standard.
Авторы публикации подчеркнули, что отказ от достройки “пары недостающих километров трубопровода в Балтийском море” стал бы глупым решением. В материале приветствовали завершение строительства трубопровода в скором времени. “Теперь же разум восторжествовал”, сказано в статье.
Кроме того, отмечается, что европейские страны проявляют интерес и к “Северному потоку - 2”, и к газовым поставкам через польскую и украинскую территории. В материале также подчеркивается, что через некоторое время СП-2 можно будет задействовать для транспортировки водорода.
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