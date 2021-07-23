Лавров назвал «вменяемыми людьми» представителей запрещенного в России движения «Талибан»

Глава МИД Сергей Лавров в пятницу заявил, что сделанные представителями запрещенного в РФ движения "Талибан" заявления в рамках переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это "вменяемые люди".
Сергей Лавров напомнил, что недавно талибское руководство было в Москве и встречалось с представителем МИД. По словам главы МИД, талибы подчеркнули, что не планируют создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, собираются бескомпромиссно продолжать бороться с "Исламским государством" (организация запрещена в России), а также выразили готовность обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства.
Лавров заметил, что вышеуказанное заявление посылает важный сигнал о том, что представители "Талибана" являются "вменяемыми людьми".
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