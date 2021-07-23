Лавров заявил, что Россия не позволит вовлечь себя в новую гонку вооружений

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2021, 11:10 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не позволит втянуть себя в новую затратную гонку вооружений. Дипломат добавил, что у РФ уже есть все необходимое, чтобы себя защитить.

Сергей Лавров в пятницу, 23 июля, подчеркнул, что Россия не будет принимать во внимание угрозы и ультиматумы, но намерена им решительно противостоять.

"Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации", – заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации и уточнил, что страна не допустит своего вовлечения в новую затратную гонку вооружений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости