Лавров заявил, что Россия не позволит вовлечь себя в новую гонку вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не позволит втянуть себя в новую затратную гонку вооружений. Дипломат добавил, что у РФ уже есть все необходимое, чтобы себя защитить.
Сергей Лавров в пятницу, 23 июля, подчеркнул, что Россия не будет принимать во внимание угрозы и ультиматумы, но намерена им решительно противостоять.
"Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации", – заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации и уточнил, что страна не допустит своего вовлечения в новую затратную гонку вооружений.
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