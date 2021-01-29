Продление СНВ-3 не снимет вопросов в отношениях между Россией и США

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29 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Джо Байден не раз говорил о том, что после прихода к власти продлит договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), также известный как СНВ-3. Пятого февраля 2021 года действие договора должно было закончиться, но в СНВ-3 заложена возможность однократного продления на 5 лет без ратификации в сенате США.

Дональд Трамп считал ДСНВ вредным для США, как и все остальное наследие Обамы. Байден же, как политический наследник Обамы, решительно подержал продление СНВ-3 на 5 лет.

26 января Путин и Байден поговорили по телефону и обменялись мнениями по широкому кругу проблем: о коронавирусе, об иранской ядерной программе, о Донбассе, об отравлении Алексея Навального и его аресте, о вмешательстве в американские выборы и о хакерских атаках, в которых спецслужбы США обвиняют Москву. Судя по всему, стороны ни о чем толком не договорились, и единственным светлым пятном на общем темном фоне остается СНВ-3. Обе палаты российского парламента 27 января ратифицировали продление договора.

По его условиям, каждой стороне предписано иметь по 700 единиц развернутых носителей стратегического (межконтинентального) ядерного оружия плюс еще 100 неразвернутых (резервных) носителей. На них можно развернуть до 1550 ядерных боеголовок. Тем не менее, продленный СНВ-3 не отменил тотального взаимного недоверия и общей неприязни.

Эксперты отмечают, что за последние 10 лет у сторон накопилось много претензий друг к другу, а при нарастающем недоверии их будет становиться еще больше. Так, в СНВ-3 не прописаны новые Wunderwaffe — межконтинентальные ядерные суперторпеды «Посейдон» с боезарядами в 100 мегатонн, ядерные крылатые ракеты «Буревестник» и новая сверхтяжелая жидкостная МБР «Сармат».

В 90-е после окончания «холодной войны» и потом при Обаме американцы списали практически все свое нестратегическое или тактическое ядерное оружие: и ядерную артиллерию, и крылатые ракеты большой дальности (КРБД) BGM-109А Tomahawk, а их боевые блоки демонтировали. У ВМФ США не осталось вообще никакого ядерного тактического оружия. После сокращений у США осталась, по сути, только пара сотен складированных в Европе тактических ядерных бомб B61-11 регулируемой мощности для применения самолетами ВВС союзников по НАТО по системе «двойного ключа» для сдерживания РФ.

В России сейчас в каждом округе есть ядерная тяжелая артиллерия, полностью ликвидированная в США еще лет 30 назад. Развернуты различные нестратегические ядерные бомбы и ракеты в ВКС, включая «Кинжал».

Есть армейские «Искандеры», способные нести ядерные БЧ. Есть еще мегатонные боезаряды для перехватчиков ПРО системы А-135, которые также можно использовать для ударов по наземным целям на дальности до 2500 км. По некоторым оценкам, их количество достигает нескольких тысяч, и ни одним договором они не ограничены.

Пентагон с каждым годом наращивает превосходство в системах оперативного целеуказания и в массовом развертывании неядерного высокоточного оружия. Обе стороны утверждают, что хотят использовать продление СНВ-3 для согласования нового договора, который устроит всех, но практическая вероятность такого события близка к нулю.

Ссылаясь на китайское и российское ядерное «довооружение», Пентагон готовит собственное. Скоро появятся новые стратегические подлодки Columbia-class, новые МБР, новый стратегический бомбардировщик стелс B-21. Создается новая Long-Range Stand-Off (LRSO) — крылатая ракета с дальностью в 5000 или более километров. А также другие гиперзвуковые ракеты и новые системы ПРО наземного, воздушного, морского и космического базирования. Массовое производство и развертывание всех этих систем начнется как раз во второй половине двадцатых годов, когда продленный СНВ-3 уже закончится.