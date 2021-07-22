Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака, его жены и отца

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июля 2021, 08:25

кошелек, фото: pixabay.com

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака, его супруги и отца. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Федресурс».

В документе говорится, что арест наложен на счета и денежные средства, которые будут поступать на счета Льва Ковпака, его жены Вероники Ковпак и отца - бизнесмена, совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака в пределах одного миллиард рублей.

Также арестовано движимое и недвижимое имущество, денежные средства на счетах и средства, которые будут поступать на счета ООО «Управа ко», ООО Супермаркет «Кировский», ООО «Армаг» и других организаций. Отмечается, что решение суда принято на основании банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова. Он намерен привлечь семью Ковпаков к субсидиарной ответственности.

По данным из определения об обеспечении иска, Лев Ковпак вывел в пользу своих компаний и компаний родственников более 600 млн руб. из средств ООО «Продовольственная компания» в счет оплаты недействительных сделок.

Ранее сообщалось о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который управлял местной ОПГ для получения крупной суммы денег. Опубликованы кадры из его особняка.

При этом его беременная экс-возлюбленная Елена Псел намерена вернуться в дом, чтобы жить там и воспитывать совместных детей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости