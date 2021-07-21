В Госдепе заявили, что Турция «начинает жалеть» о сближении с РФ

Американская администрация в среду выразила мнение, что власти Турции начинают сожалеть о своем сближении с Россией, а также о приобретении у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что при предыдущей администрации произошло существенное углубление отношений России и Турции. Она выразила мнение, что в Анкаре есть сожаление по поводу сближения стран и покупки ЗРС.
Нуланд также обратила внимание на то, что процесс замещения Турции другими поставщиками в рамках программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35 будет завершен менее чем через один год.
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