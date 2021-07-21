Эрдоган заявил, что Кипр без согласия Турции не сможет вступить в НАТО

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21 июля 2021, 19:31 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в среду, 21 июля, заявил, что вступление Кипра в состав Североатлантического альянса невозможно, пока турецкие власти не дадут на это согласия.

Эрдоган сообщил журналистам, что если посмотреть на документы НАТО, то пока Турция не даст положительный ответ, вступление Южного Кипра в состав альянса не будет возможным. Турецкий лидер заявил, что в стране сейчас не такое правительство, каким оно было в то время, когда в НАТО была принята Греция.

"Сейчас здесь есть мы. Они (Североатлантический альянс – Прим.ред.) не смогут обойти вето Турции", – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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