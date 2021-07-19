Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, на основе какого принципа возможны переговоры по кипрскому урегулированию. Речь идет о принципе двух равноправных и суверенных государств.
По словам Эрдогана, именно так можно будет проводить переговоры по Кипру. Он подчеркнул, что Анкара стремится урегулировать конфликт, сообщив об этом, перед тем как отправиться в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.
Эрдоган отметил, что указанная республика должна быть благодарна за ее контакты с разными государствами мира именно турецкому руководству. Напомним, что республика была провозглашена в 1983 году. И лишь Турция ее признала. Воссоединение Кипра обсуждают турецкая и греческая общины, решив прибегнуть к помощи ООН.
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