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Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

, 16:31 Источник: РИА Новости

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств
Тайип Эрдоган, фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, на основе какого принципа возможны переговоры по кипрскому урегулированию. Речь идет о принципе двух равноправных и суверенных государств.

По словам Эрдогана, именно так можно будет проводить переговоры по Кипру. Он подчеркнул, что Анкара стремится урегулировать конфликт, сообщив об этом, перед тем как отправиться в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.

Эрдоган отметил, что указанная республика должна быть благодарна за ее контакты с разными государствами мира именно турецкому руководству. Напомним, что республика была провозглашена в 1983 году. И лишь Турция ее признала. Воссоединение Кипра обсуждают турецкая и греческая общины, решив прибегнуть к помощи ООН.

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Политика

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, на основе какого принципа возможны переговоры по кипрскому урегулированию. Речь идет о принципе двух равноправных и суверенных государств.

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