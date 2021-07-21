Меркель и Путин по телефону обсудили Минские соглашения и «Северный поток – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались энергетические вопросы, в частности, трубопровод "Северный поток - 2".
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер в рамках беседы с журналистами вечером 21 июля заявила, что в рамках телефонной беседы Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили реализацию Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Кроме того, канцлер ФРГ и президент России коснулись вопросов энергетики, в частности обсудили транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2". Также стороны поделились мнениями о некоторых двусторонних вопросах.
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