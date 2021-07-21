Лукашенко обвинил власти и спецслужбы США в провокациях против Белоруссии

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21 июля 2021, 17:26 Источник: Sky News

президент Белоруссии Александр Лукашенко, kremlin.ru/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с представителями СМИ в среду, 21 июля, заявил, что власти Соединенных Штатов Америки и спецслужбы страны стоят за провокациями против Минска.

По словам Александра Лукашенко, провокации готовят американские политики, а затем в действие вступают спецслужбы, которые исполняют задуманное властями.

Президент Белоруссии подчеркнул, что "планирование убийств" глав государств, сотрудников средств массовой информации и видных деятелей, а также осуществление терактов возможно исключительно после одобрения высшего политического руководства того или иного государства.

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