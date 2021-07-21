Лукашенко заявил, что Европа провоцирует старт третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 21 июля, заявил журналистам, что гибридная война, которую против Минска, РФ и Китая нацеливает Европа, способна привести к третьей мировой войне.
По словам Лукашенко, европейцы своими действиями создают не только очаг сильного напряжения, но также провоцируют старт третьей мировой войны. Глава Белоруссии обратил внимание на то, что под европейцами подразумевает лишь "безумных политиков" стран, а не простых жителей.
По мнению Александра Лукашенко, причиной действий Европы является то, что она не самостоятельна в свой политике, поскольку находится в колониальной зависимости от руководства Соединенных Штатов Америки.
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