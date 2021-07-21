Лукашенко заявил, что Россия является основным партнером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами в среду, 21 июля, заявил, что Россия остается для Минска основным партнером. По словам политика, страны связывают крепкие узы дружбы.
Александр Лукашенко заметил, что в этом году он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, причем не только в Москве. Белорусский лидер заметил, что у Москвы и Минска есть разногласия по некоторым вопросам, но существует "красная линия", которую стороны "никогда не переступят".
Лукашенко назвал недавние переговоры с Путиным "встречей двух президентов братских стран и соседей", а также добавил, что Россия остается основным партнером Белоруссии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.