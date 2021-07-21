Лукашенко заявил, что Россия является основным партнером Белоруссии

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21 июля 2021, 15:46 Источник: Sky News Arabia

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами в среду, 21 июля, заявил, что Россия остается для Минска основным партнером. По словам политика, страны связывают крепкие узы дружбы.

Александр Лукашенко заметил, что в этом году он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, причем не только в Москве. Белорусский лидер заметил, что у Москвы и Минска есть разногласия по некоторым вопросам, но существует "красная линия", которую стороны "никогда не переступят".

Лукашенко назвал недавние переговоры с Путиным "встречей двух президентов братских стран и соседей", а также добавил, что Россия остается основным партнером Белоруссии.

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