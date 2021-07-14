В Санкт-Петербурге президенты Путин и Лукашенко затронули тему увеличения присутствия НАТО на Украине

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14 июля 2021, 17:23

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главы Российской Федерации и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров затронули тему увеличения присутствия Североатлантического альянса на украинской территории. Этой информацией поделилась сегодня, 14 июля, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в видеокомментарии в Telegram-канале "Пул первого".

Она подчеркнула, что президенты обеих стран обсудили политику Запада в отношении России и Белоруссии. Речь идет в том числе о Вашингтоне, Киеве и Евросоюзе.

Отдельно Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения военного присутствия натовцев на Украине. На переговорах они коснулись планов военно-политического блока по размещению на украинской территории военных баз, а также проведения масштабных учений. Ко всему прочему, как отметила Эйсмонт, лидеры РФ и Белоруссии затронули тему “противодействия государств - членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана”.

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