Сенатор Джабаров заявил, что можно надеяться на начало «реанимации» отношений России и США

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20 июля 2021, 14:27 Источник: РИА "Новости"

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что небольшие подвижки в отношениях России и США позволяют надеяться на то, что началась их "реанимация".

По словам сенатора, в пользу этого может свидетельствовать саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также недавно состоявшийся визит в РФ спецпосланника президента Соединенных Штатов по климату Джона Керри.

Владимир Джабаров обратил внимание на то, что американский лидер в последнее время не допустил ни единого резкого критического замечания в адрес России. По мнению сенатора, Джо Байден как опытный политик осознает, что постоянно идти на конфронтацию с Москвой – это плохо.

Джабаров, однако, заметил, что на парламентском уровне в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается никаких улучшений.

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