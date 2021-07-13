Посол России в США Антонов заявил, что Москва требует от Вашингтона уважения

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13 июля 2021, 07:10 Источник: Facebook

посол России в США Анатолий Антонов, Bai Xueqi/Xinhua

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет от Вашингтона услуг или помощи. По словам дипломата, для взаимовыгодных отношений РФ требует от Соединенных Штатов уважения.

Посол в рамках выступления перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института заметил, что российская сторона ожидает, что ее интересы будут учитываться.

Антонов уточнил, что в текущей "турбулентной" ситуации сторонам необходимо осуществлять сотрудничество ради безопасности и процветания своих граждан. Дипломат подчеркнул, что Москва к такой работе готова.

Анатолий Антонов также выразил надежду на то, что "позитивный импульс", который был задан после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена 16 июня, материализуется.

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