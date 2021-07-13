Посол России в США Антонов заявил, что Москва требует от Вашингтона уважения

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет от Вашингтона услуг или помощи. По словам дипломата, для взаимовыгодных отношений РФ требует от Соединенных Штатов уважения.
Посол в рамках выступления перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института заметил, что российская сторона ожидает, что ее интересы будут учитываться.
Антонов уточнил, что в текущей "турбулентной" ситуации сторонам необходимо осуществлять сотрудничество ради безопасности и процветания своих граждан. Дипломат подчеркнул, что Москва к такой работе готова.
Анатолий Антонов также выразил надежду на то, что "позитивный импульс", который был задан после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена 16 июня, материализуется.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.