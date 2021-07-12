Глава Минфина США Йеллен призвала ЕС к совместной борьбе со «злонамеренными» действиями РФ и Китая

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12 июля 2021, 17:07 Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на заседании Еврогруппы в понедельник, 12 июля, заявила, что Соединенные штаты и ЕС должны противостоять "злонамеренному поведению" России и Китая.

Йеллен подчеркнула, что Вашингтону и Брюсселю следует продолжать совместную работу по продвижению международного порядка, приносившего пользу экономикам и обществам США и ЕС со времен Второй мировой войны.

По ее словам, необходимо противостоять вызовам, среди которых "несправедливые экономические практики" Китая, "нарушения прав человека" в Белоруссии, а также "продолжающееся и растущее злонамеренное поведение РФ".

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