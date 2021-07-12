Депутат Госдумы Панина заявила о стремлении США достичь своих целей за счет европейцев

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12 июля 2021, 16:42 Источник: РИА Новости

Здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вашингтон стремится достичь собственных целей за счет стран, входящих в Европейский союз. Такое заявление сделала член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.

Она подчеркнула, что принявший решение продлить антироссийские санкции ЕС оказался вовлечен в политику Соединенных Штатов, которая для европейских стран не представляет какой-либо выгоды. По словам Паниной, американское руководство желает достичь своих геополитических и экономических целей за счет жителей Европы.

Она отметила геополитическую слабость Евросоюза, указав на то, что европейцы лишены подлинного суверенитета. Панина добавила, что ограничительные меры против России делают Европу более слабой, “ослабляют ее как глобальный центр силы”.

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