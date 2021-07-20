Крымский парламентарий Гемпель назвал «сотрясанием воздуха» обещание Порошенко вернуть полуостров

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20 июля 2021, 11:04

Ласточкино гнездо, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил во вторник, 20 июля, обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко за год отобрать у России полуостров.

Юрий Гемпель заметил, что подобное заявление Петра Порошенко ни на чем не основано, вследствие чего оно является сотрясанием воздуха.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям в беседе с RT уточнил, что обещание бывшего украинского лидера вернуть за год Крым – это чистой воды пиар, рассчитанный на то, чтобы вновь "засветиться в СМИ". Гемпель также добавил, что полуостров навсегда вошел в состав России.

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