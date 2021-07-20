Сенатор Джабаров назвал Порошенко «фантазером» после его обещания отобрать Крым у России

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20 июля 2021, 10:13 Источник: РИА "Новости"

экс-президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-глава Украины Петр Порошенко, пообещавший отобрать у России Крым за год, является известным "фантазером".

Ранее Петр Порошенко заявил, что может за один год отобрать Крым у Российской Федерации.

Владимир Джабаров подчеркнул, что экс-глава Украины не раз доказывал, что он "фантазер". Сенатор допустил, что Петр Порошенко таким образом готовится к новой президентской кампании.

По словам Джабарова, подобные заявления украинских политиков не стоят ломаного гроша. Сенатор также напомнил, что жители Крыма решили свою судьбу еще в марте 2014 года.

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