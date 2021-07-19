Путин объяснил, чем руководствовался при формировании правительства в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем руководствовался при формировании правительства премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Действующий глава кабмина вступил в должность 16 января 2020 года.
«… когда формировалось правительство, я исходил из чего - что в нем будут работать люди, которые готовили эти цели, люди достаточно уверенно себя чувствующие в материале», - пояснил глава государства, имея в виду реализацию нацпроектов.
Путин ожидал, что в правительство придут люди со свежим взглядом на представленные материалы, и сложится такая команда, которая приведет страну «к общему успеху».
Ранее Путин назвал главные нерешенные проблемы в стране.
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