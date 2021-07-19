Путин назвал главные нерешенные проблемы в стране

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19 июля 2021, 17:59

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на реальные достижения, в стране есть «значительное число нерешенных проблем». Своим мнением глава государства поделился в понедельник, 19 июля, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что эти проблемы «чувствительны для людей». По его словам, о них и о других острых вопросах местные жители говорили и в ходе «Прямой линии».

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что Украине следует готовиться к «тяжелым временам» из-за неправильной реакции на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

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